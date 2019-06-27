شاهد: متظاهرون يقتحمون السفارة البحرينية ببغداد ويرفعون العلم الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم متظاهرون في العراق، مساء يوم الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد احتجاجاً على (ورشة المنامة)، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق المبنى.
وقال موقع (السومرية نيوز): إن العشرات من المواطنين، اقتحموا مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، تنديداً بـ (صفقة القرن) و(ورشة المنامة) التي قاطعها العراق.
وأضاف: أن المتظاهرين أنزلوا العلم البحريني، ورفعوا العلم الفلسطيني، مشيراً إلى أن القوات الأمنية، قطعت جميع الطرق المؤدية إلى السفارة.
اقتحم متظاهرون في العراق، مساء يوم الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد احتجاجاً على (ورشة المنامة)، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق المبنى.
وقال موقع (السومرية نيوز): إن العشرات من المواطنين، اقتحموا مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، تنديداً بـ (صفقة القرن) و(ورشة المنامة) التي قاطعها العراق.
وأضاف: أن المتظاهرين أنزلوا العلم البحريني، ورفعوا العلم الفلسطيني، مشيراً إلى أن القوات الأمنية، قطعت جميع الطرق المؤدية إلى السفارة.
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