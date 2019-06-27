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شاهد: متظاهرون يقتحمون السفارة البحرينية ببغداد ويرفعون العلم الفلسطيني

شاهد: متظاهرون يقتحمون السفارة البحرينية ببغداد ويرفعون العلم الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم متظاهرون في العراق، مساء يوم الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد احتجاجاً على (ورشة المنامة)، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق المبنى.

وقال موقع (السومرية نيوز): إن العشرات من المواطنين، اقتحموا مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، تنديداً بـ (صفقة القرن) و(ورشة المنامة) التي قاطعها العراق.

وأضاف: أن المتظاهرين أنزلوا العلم البحريني، ورفعوا العلم الفلسطيني، مشيراً إلى أن القوات الأمنية، قطعت جميع الطرق المؤدية إلى السفارة.


 

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