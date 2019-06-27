شاهد: متظاهرون يقتحمون السفارة البحرينية ببغداد ويرفعون العلم الفلسطيني











رام الله - دنيا الوطناقتحم متظاهرون في العراق، مساء يوم الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد احتجاجاً على (ورشة المنامة)، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق المبنى.وقال موقع (السومرية نيوز): إن العشرات من المواطنين، اقتحموا مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، تنديداً بـ (صفقة القرن) و(ورشة المنامة) التي قاطعها العراق.وأضاف: أن المتظاهرين أنزلوا العلم البحريني، ورفعوا العلم الفلسطيني، مشيراً إلى أن القوات الأمنية، قطعت جميع الطرق المؤدية إلى السفارة.