مستشار السبسي: حالة الرئيس الصحية بدأت تتحسن

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز)، عن مستشار الرئيس التونسي، أن صحة الباجي قايد السبسي، بدأت تتحسن، مساء الخميس.بدوره، كتب نجل السبسي، حافظ قايد، على (فيسبوك): "أطمئن التونسيين على بداية تحسن الوضع الصحي للرئيس"، موجهاً شكره لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ورئيس البرلمان محمد الناصر على الزيارة المطولة للاطمئنان على صحة الرئيس البالغ (93 عاماً).وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس الجمهورية التونسية، فراس قفراش لـ (الحدث)، الخميس: "إن حالة الرئيس قايد السبسي مستقرة حتى الآن"، داعياً لعدم الانسياق وراء الإشاعات بشأن صحة الرئيس.من جهته، قال الشاهد، "زرتُ الرئيس في المستشفى، وهو يتلقى العناية اللازمة من أكفأ الأطباء"، داعياً إلى ضرورة وقف تداول الأخبار المزيفة حول وفاته.وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، قد قالت في وقت سابق: إن الرئيس، الباجي قايد السبسي، تعرض صباح الخميس إلى وعكة صحية حادة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن اجتماعاً طارئاً يعقد اليوم لرؤساء الكتل البرلمانية برئاسة رئيس البرلمان، حيث يبحثون خلاله حالة الرئيس الصحية، والتفجيرات الإرهابية، مضيفاً، أن هنالك إجراءات أمنية ووقائية مشددة في مطار قرطاج.وتدهورت صحة السبسي (93 عاماً)، منذ الأسبوع الماضي، وعلى إثر هذا دخل إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبيّة، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي.وكان آخر ظهور للسبسي، يوم الاثنين، وهو يتابع مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الأنغولي، في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا.