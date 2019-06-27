تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن التفجيرين في العاصمة التونسية

رام الله - دنيا الوطنأعلن تنظيم الدولة، مساء الخميس، مسؤوليته عن الهجومين اللذين هزا العاصمة التونسية اليوم، وأسفر أحدهما عن مقتل عنصر من قوات الأمن.وهز انفجاران اليوم الخميس، العاصمة التونسية، الأول نفذه مسلح في شارع "شارل ديغول"، فيما وقع الثاني قرب مقر الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب.واستهدف المسلح الأول سيارة للشرطة في وسط العاصمة، ما أدى إلى مقتل شرطي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتزامن ذلك مع تفجير ثان وقع بالقرب من وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب، حيث أفادت إذاعة (موزاييك) بأن المسلح كان على متن دراجة هوائية، وبقي ينتظر لدقائق إلى أن فتح الباب الفرعي لمقر الوحدة، ولدى خروج سيارة كان على متنها رجال أمن قام المسلح بتفجير حزامه الناسف.وقالت وزارة الداخلية التونسية إن التفجيرين أسفرا عن مقتل شرطي وإصابة 8 أشخاص (5 أمنيين و3 مدنيين).