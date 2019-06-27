مجدلاني يدين الهجمات بتونس ويعرب عن تضامنه مع الشعب التونسي



وأعرب مجدلاني، عن تضامن الشعب الفلسطيني مع الاشقاء في تونس ،ودعمهم لهم في مواجهة قوى الظلام والارهاب الهادف الى زعزعة امن واستقرار تونس، وان تلك الهجمات تعبر عن عقلية ظلامية لا تعرف الا لغة الدم ضد المدنيين العزل،

مؤكدا الثقة بقدرة تونس رئيسا وحكومة وشعبا في مواجهة الارهاب والتصدي له لتكون تونس امنة دوما .



وتنمنى الشفاء العاجل لمصابي الهجمات الارهابية، مجددا التأكيد على وقوف دولة فلسطين الى جانب الشقيقة تونس، وداعيا لتوحيد الجهود الدولية للقضاء على "الارهاب" بكافة أشكاله وتجفيف مصادره، واهمها الارهاب المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال الاسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطندان الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.احمد مجدلاني، التفجيرات والاعتداءات التي استهدفت، اليوم الخميس، رجال الامن والمواطنين في جمهورية تونس الشقيقة، والتي ادت الى اصابة عدد من رجال الامن والمواطنين بجروح متفاوته.