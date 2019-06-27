شؤون فلسطينية

شاهد: شهيد وأربع إصابات برصاص الاحتلال شمال القدس

شاهد: شهيد وأربع إصابات برصاص الاحتلال شمال القدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب فلسطيني، وأصيب أربعة آخرون، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال القدس، مساء اليوم الخميس.

وقالت وكالة (وفا)، إن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي وبشكل مكثف وعشوائي خلال المواجهات العنيفة والمستمرة، في حي عبيد بالبلدة، وامتدت لكافة أنحاء العيسوية، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاماً) عقب إصابته برصاصة في القلب، وإصابة أربعة آخرين وصفت جروحهم بين متوسطة وطفيفة.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة، في حين ناشد مواطنون بإدخال سيارات الإسعاف للمنطقة.

وكان أهالي العيسوية، شاركوا في وقفة احتجاجية مساء اليوم ضد الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال والتنكيل بالمواطنين.

 

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