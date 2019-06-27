غرينبلات: الضفة وغزة "أرض مُتنازع عليها" والقيود على الفلسطينيين أمنية

رام الله - دنيا الوطن

رفض المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، استخدام مصطلح الاحتلال بحق الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.



وأوضح غرينبلات، أن الإجراءات الإسرائيلية مثل القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وبناء الجدران العازلة وإقامة الأسلاك الشائكة، موجودة لأسباب أمنية، لافتاً إلى أنها تحمل تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني.





وقال غرينبلات، لشبكة (CNN)، الخميس، إن هناك خلافاً بشأن الأرض، لكن لا توجد هناك حدود مرسومة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، ولذلك تعتبر إدارة دونالد ترامب، أن هذه المنطقة "أراض متنازع عليها".وأشار غرينبلات، إلى أن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافةً إلى الجدران الخرسانية موجودة لعدد من الأسباب الأمنية.وبين أن هناك تعطلاً للاقتصاد الفلسطيني بسبب القيود سالفة الذكر، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك سلام لكانت تلك القيود غير موجودة، وأن آخر شيء يحتاجه الإسرائيليون هو استخدام أموالهم وقواتهم لوضع تلك القيود.