إسرائيل توجه دعوة لصحفيين بحرينيين لزيارتها

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهت دعوة رسمية لصحفيين من البحرين لتنظيم زيارة لإسرائيل.

وأوضحت القناة، أن ذلك "تقديراً لوزير خارجية ‎البحرين ‎الذي أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية خلال ‎ورشة المنامة".





وأكد آل خليفة، للقناة الإسرائيلية الـ 13، أن إسرائيل تشكل جزءاً من تراث هذه المنطقة تاريخياً، وأن "للشعب اليهودي مكاناً بيننا"، مشيراً إلى أن "هذه أول مقابلة له مع وسيلة إعلام إسرائيلية".





وأضاف: "آمل أن أتمكن من إيصال الرسالة، وإسرائيل تشكل جزءاً من تراث هذه المنطقة تاريخيا، وللشعب اليهودي مكان بيننا ولذلك أريد أن أقول للإسرائيليين يجب أن نتحاور".

يذكر أن وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قال إن مواقف بلده بشأن إيران قريبة من المواقف الإسرائيلية، مؤكداً أن طهران تشكل "التهديد الرئيسي لاستقرار وأمن المنطقة".وعند سؤاله حول عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر المنامة، رأى الوزير أنه "من الخطأ دائما تفويت فرصة لصنع السلام".وجاءت تصريحات آل خليفة على هامش "مؤتمر البحرين" الذي بحث الجانب الاقتصادي من "خطة السلام الأميركية"، التي تدعي الولايات المتحدة أنها تهدف لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في حين تعارضها السلطة الفلسطينية وترى أنها تمهيد لتصفية القضية الفلسطينية.جدير بالذكر أن البحرين لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتعد مقابلة آل خليفة مبادرة نادرة من سياسي خليجي.