الحريري: الدستور اللبناني يمنع تطوين اللاجئين ونرفض "صفقة القرن"

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن موقف بلاده واضح بالنسبة لـ "صفقة القرن"، مؤكداً رفض لبنان لهذا المشروع.





وأوضح الحريري، خلال اجتماع الحكومة اللبنانية، الخميس، أن هناك إجماعاً في لبنان على رفضه عبرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان.

وأضاف الحريري: "الأَولى بالرفض أو الموافقة هو الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني رفض هذا الأمر قاطبة وبصوت واحد وبوقفة رجل واحد، وبالتالي ليس بإمكان أحد أن يفرض على الشعب الفلسطيني أي أمر لا يريده".





رام الله - دنيا الوطنوشدد الحريري، على أن سقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، لافتاً إلى أن الدستور اللبناني واضح ويمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة.