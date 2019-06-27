الهرفي: التمثيل الفرنسي بورشة البحرين اقتصر على المستشار الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين في فرنسا سلمان الهرفي: "إن ورشة البحرين ولدت فاشلة وميتة، وإن التمثيل الفرنسي في الورشة اقتصر فقط على مشاركة المستشار الاقتصادي في سفارة فرنسا في البحرين".وأضاف الهرفي لإذاعة (صوت فلسطين): "إن من يريد أن يدعم فلسطين عليه احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي واحترام قرارات مجلس الأمن، في إشارة الى أن ورشة البحرين جاءت في إطار عدم الشرعية وتجاوز القرارات الدولية".