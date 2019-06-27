الهرفي: التمثيل الفرنسي بورشة البحرين اقتصر على المستشار الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين في فرنسا سلمان الهرفي: "إن ورشة البحرين ولدت فاشلة وميتة، وإن التمثيل الفرنسي في الورشة اقتصر فقط على مشاركة المستشار الاقتصادي في سفارة فرنسا في البحرين".
وأضاف الهرفي لإذاعة (صوت فلسطين): "إن من يريد أن يدعم فلسطين عليه احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي واحترام قرارات مجلس الأمن، في إشارة الى أن ورشة البحرين جاءت في إطار عدم الشرعية وتجاوز القرارات الدولية".
قال سفير فلسطين في فرنسا سلمان الهرفي: "إن ورشة البحرين ولدت فاشلة وميتة، وإن التمثيل الفرنسي في الورشة اقتصر فقط على مشاركة المستشار الاقتصادي في سفارة فرنسا في البحرين".
وأضاف الهرفي لإذاعة (صوت فلسطين): "إن من يريد أن يدعم فلسطين عليه احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي واحترام قرارات مجلس الأمن، في إشارة الى أن ورشة البحرين جاءت في إطار عدم الشرعية وتجاوز القرارات الدولية".
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