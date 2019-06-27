سفير فنزويلا بفلسطين: ندعم القضية الفلسطينية وسنواصل الفعاليات الرافضة لصفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير فنزويلا لدى فلسطين ماهر طه موقف بلاده الداعم للقضية الفاسطينية ورفضها المطلق لصفقة القرن وورشة البحرين
وقال طه لإذاعة (صوت فلسطين): "إن فنزويلا وقفت وتقف مع فلسطين في كافة المحافل الدولية وهناك تعليمات من الرئاسة والحكومة بدعم فلسطين والوقوف الى جانبها".
وأضاف طه: "إن الفعاليات الرافضة لصفقة القرن ستتواصل في فنزويلا، بتوجيهات من المستوى السياسي في كراكاس".
أكد سفير فنزويلا لدى فلسطين ماهر طه موقف بلاده الداعم للقضية الفاسطينية ورفضها المطلق لصفقة القرن وورشة البحرين
وقال طه لإذاعة (صوت فلسطين): "إن فنزويلا وقفت وتقف مع فلسطين في كافة المحافل الدولية وهناك تعليمات من الرئاسة والحكومة بدعم فلسطين والوقوف الى جانبها".
وأضاف طه: "إن الفعاليات الرافضة لصفقة القرن ستتواصل في فنزويلا، بتوجيهات من المستوى السياسي في كراكاس".
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