سفير فنزويلا بفلسطين: ندعم القضية الفلسطينية وسنواصل الفعاليات الرافضة لصفقة القرن

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فنزويلا لدى فلسطين ماهر طه موقف بلاده الداعم للقضية الفاسطينية ورفضها المطلق لصفقة القرن وورشة البحرينوقال طه لإذاعة (صوت فلسطين): "إن فنزويلا وقفت وتقف مع فلسطين في كافة المحافل الدولية وهناك تعليمات من الرئاسة والحكومة بدعم فلسطين والوقوف الى جانبها".وأضاف طه: "إن الفعاليات الرافضة لصفقة القرن ستتواصل في فنزويلا، بتوجيهات من المستوى السياسي في كراكاس".