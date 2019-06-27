مصطفى: ما عرضه الجانب الأمريكي بورشة البحرين خطط قديمة ومكررة

رام الله - دنيا الوطنتعقيبا على تصريحات جاريد كوشنير التي قال فيها إن ورشة البحرين حققت نجاحا هائلا، أكد محمد مصطفى مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، أن كوشنير غائب عن الواقع ويروج لنفسه ولأصدقائه وهنا نفسه على إنجاز لم يتحقق لإبعاد الفشل الكبير الذي أصاب هذه الورشة.وأعرب مصطفى في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، عن أمله بأن يتعلم كوشنير والإدارة الأمريكية درساً لما حصل في ورشة البحرين من فشل رغم النفوذ السياسي الأمريكي القوي في المنطقة.وأكد الدكتور مصطفى أن الرفض الفلسطيني والعربي وأغلب الاطراف الدولية ومؤسسات اوروبية لورشة البحرين تؤكد ان العالم غير منصاع للسياسات الأمريكية وأن الحقوق الفلسطينية لا يمكن تجاوزها.وبين مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، أن ما عرضه الجانب الامريكي في ورشة البحرين هو خطط ومشاريع قديمة ومكررة كان حددها المجتمع الدولي سابقا .واشار الدكتور مصطفى الى حالة التكاتف الشعبي والفصائلي والقطاع الخاص وكل مكونات شعبنا خلف موقف القيادة الذي افشل هذه الورشة ووقف وقفة مشرفة ، مضيفا ان البعض كان يراهن على تخاذل البعض إلا ان القطاع الخاص اثبت انه قطاع خاص ووطني بامتياز.