دولي

إطلاق نار خارج مسجد في فرنسا والمسلح لا يزال طليقاً

إطلاق نار خارج مسجد في فرنسا والمسلح لا يزال طليقاً
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد بمدينة بريست غربي البلاد الخميس.

وأوضحت محطة، فرانس التلفزيونية العامة، أن المسلح لا يزال طليقا، في حين أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن أحد الجريحين هو إمام المسجد.

ووقع الحادث بعيد الساعة 14 بتوقيت غرينيتش خارج المسجد، وفر مطلق النار في سيارة عثرت عليها قوات الأمن لاحقا من دون وجود أي شخص فيها، وفق مصادر قريبة من التحقيق.

وتعليقا على الحادث، غرد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: "يتم تعبئة قواتنا للقبض على منفذ عملية إطلاق النار التي أصابت شخصين أمام مسجد بريست".

وأضاف: "طلبت من مدراء الشرطة في كل مقاطعات فرنسا تعزيز أمن أماكن العبادة في كل أنحاء البلاد".

ومن جانبه أشار رئيس الادعاء في بريست، جان فيليب ريكاب، إلى أن المسلح فتح النار لدى خروج المصلين من المسجد الواقع بضاحية بونتانيزن.

وأوضح أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق الرصاص ذو دوافع دينية أو شخصية أو يرتبط بعوامل أخرى، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وتقع مدينة بريست الفرنسية أقصى غرب البلاد، وتطل سواحلها على المحيط الأطلنطي، وتبعد قرابة 600 كيلومترا عن العاصمة باريس.

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