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شؤون فلسطينية

صور: الرئيس التشيلي يزور متحف ياسر عرفات

صور: الرئيس التشيلي يزور متحف ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات رئيس جمهورية التشيلي "سبستيان بنييرا" وعقيلته اليوم الخميس 2019.6.27، في متحف ياسر عرفات.

وقام د.القدوة بجولة تعريفية للرئيس التشيلي وعقيلته  يرافقه بها د.رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني والوفد المرافق له، بأروقة المتحف أطلعه على أهم أحداث القضية الفلسطينية وتاريخ الرئيس الراحل ياسر عرفات ورفاقه.

وكتب الرئيس التشيلي في نهاية جولته بدفتر كبار الزوار: "متحف يُخلد تاريخ ياسر عرفات يستحق الزيارة، ونأمل أن يحل السلام في المنطقة".

ويذكر أن الرئيس التشيلي وضع إكليل زهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل جولته في المتحف، وفي مستهل زيارته الرسمية لفلسطين.





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