شاهد: إعلامي سعودي: الفلسطينيون "شحادين وبلا شرف" والأقصى "معبد يهودي"

رام الله - دنيا الوطن

هاجم الإعلامي السعودي، فهد الشمري، القضية الفلسطينية والفلسطينيين وتطاول بشكل غير مسبوق على المسجد الأقصى المبارك واصفاً إياه بـ "المعبد اليهودي".





وقال الشمري، في مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر موقع فيسبوك: إن الفلسطينيين شحادين وبلا شرف، والمسلمين لديهم مئات الآلاف من المساحد في العالم، معتبراً أن "الصلاة في مسجد بأوغندا أشرف من الصلاة بالقدس".















وأضاف الشمري: "القضية الفلسطينية ليست قضية ولن تنحل وليس مصلحة أحد حل المشاكل بين الشحادين، والفلسطينيين والإسرائيليين ليس لديهم شرف".