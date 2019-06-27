الخارجية والمغتربين الفلسطينية تدين الاعتداءات التي وقعت في تونس
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التفجيرات والاعتداءات التي استهدفت رجال الامن والمواطنين العزل في جمهورية تونس الشقيقة، والتي ادت الى اصابة عدد من رجال الامن والمواطنين بجروح متفاوته.
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التفجيرات والاعتداءات التي استهدفت رجال الامن والمواطنين العزل في جمهورية تونس الشقيقة، والتي ادت الى اصابة عدد من رجال الامن والمواطنين بجروح متفاوته.
وأكدت الوزارة على ثقتها التامة بقدرة تونس الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على مواجهة الارهاب والتصدي له والانتصار عليه.
وتمنت الوزارة الشفاء العاجل لمصابي هذه الاعمال، مجددة تأكيدها على وقوف دولة فلسطين الى جانب الشقيقة تونس، مطالبة بتوحيد الجهود الدولية وتوفير الامكانيات اللازمة للقضاء على الارهاب بأشكاله كافة وتجفيف مصادر تمويله.
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