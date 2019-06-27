فتح تشارك بالسلسلة البشرية التي نظمتها لجنة القوى الوطنية والإسلامية برفح

شاركت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بالسلسلة البشرية التي تنظمتها لجنة القوى الوطنية والإسلامية، في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، رفضا لمؤتمر البحرين وصفقة القرن، والتي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته.



جاء ذلك، بحضور أحمد نصر محافظ محافظة رفح وزياد شعت واسحاق مخيمر اعضاء الهيئة القيادية، والدكتور جلال شيخ العيد، أمين سر حركة فتح/ إقليم رفح، وأبناء وكوادر الحركة.



وأكدوا دعمهم المطلق للرئيس محمود عباس ابو مازن رئيس دولة فلسطين بمواقفه الوطنية الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية.





وتحدث أمين سر حركة فتح/ إقليم رفح، جلال شيخ العيد، في الفعالية، مؤكدًا اصطفاف الشعب الفلسطيني خلف الرئيس في التصدي لصفقة القرن، ورفض ورشة المنامة.





ودعا شيخ العيد، لضرورة الذهاب إلى الوحدة الوطنية، وتنفيذ اتفاق 2017 الذي وقعت عليه حركة حماس في القاهرة، مشيرًا إلى أن وحدة الرفض للورشة البحرينية، يجب أن تنعكس على الأرض، في أسرع وقت ممكن.

























رام الله - دنيا الوطن