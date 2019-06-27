نتنياهو لينكي هيلي: نعتبرك أقوى المؤيدين للتحالف الإسرائيلي الأمريكي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن إسرائيل تعتبرها من أقوى المؤيدين للتحالف الإسرائيلي الأمريكي.





جاء ذلك، خلال استقبال نتنياهو وقرينته السيدة سارة نتنياهو هيلي وزوجها في مقر إقامته بمدينة القدس، مضيفاً: "إن الشعب اليهودي برمته يقدر الطريقة الرائعة التي مثلت من خلالها التحالف السائد فيما بيننا".





وأضاف نتنياهو: "ما بين أمريكا وإسرائيل وكذلك الطريقة التي دافعت من خلالها عن إسرائيل وعن الحقيقة في الأمم المتحدة، إنك تٌعتبرين من أقوى المؤيدين لهذا التحالف فالشعب اليهودي برمته ممنون لك على ذللك، إننا مشكورون لك من صميم قلبنا".



من ناحيتها، قالت هيلي: "أشكركم على هذا الاستقبال وهذه الصداقة ولكن في الدرجة الأولى أشكركم على هذه الشراكة، لقد تم إنجاز أشياء كبيرة بين كلتا الحكومتين فعلاقاتنا عبارة عن علاقات أبدية، نتطلع لمزيد من السنوات الطويلة من الشراكة والمتانة بين إسرائيل والولايات المتحدة."

رام الله - دنيا الوطن