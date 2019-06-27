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وزير خارجية البحرين: إسرائيل جزء من تراث المنطقة ومواقفنا قريبة

وزير خارجية البحرين: إسرائيل جزء من تراث المنطقة ومواقفنا قريبة
وزير الخارجية البحريني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن مواقف بلده بشأن إيران قريبة من المواقف الإسرائيلية، مؤكداً أن طهران تشكل "التهديد الرئيسي لاستقرار وأمن المنطقة".

وأكد آل خليفة، للقناة الإسرائيلية الـ 13، أن إسرائيل تشكل جزءاً من تراث هذه المنطقة تاريخياً، وأن "للشعب اليهودي مكاناً بيننا"، مشيراً إلى أن "هذه أول مقابلة له مع وسيلة إعلام إسرائيلية".

وأضاف: "آمل أن أتمكن من إيصال الرسالة، وإسرائيل تشكل جزءاً من تراث هذه المنطقة تاريخيا، وللشعب اليهودي مكان بيننا ولذلك أريد أن أقول للإسرائيليين يجب أن نتحاور".

وعند سؤاله حول عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر المنامة، رأى الوزير أنه "من الخطأ دائما تفويت فرصة لصنع السلام".

وجاءت تصريحات آل خليفة على هامش "مؤتمر البحرين" الذي بحث الجانب الاقتصادي من "خطة السلام الأميركية"، التي تدعي الولايات المتحدة أنها تهدف لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في حين تعارضها السلطة الفلسطينية وترى أنها تمهيد لتصفية القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أن البحرين لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتعد مقابلة آل خليفة مبادرة نادرة من سياسي خليجي.

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