بلدية سلفيت تطلق اسم مرزوق الغانم على شارع مدخل المدينة





جاء ذلك، بحضور محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي وسفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب وقائد المنطقة العميد ايهاب السعيدني وامين سر حركة فتح في محافظة سلفيت عبد الستار عواد ورئيس بلدية سلفيت عبدالكريم الزبيدي وحضور اعضاء المجلس البلدي وممثلي الوى الوطنية وفعاليلت محافظة سلفيت الشعبية والوطنية والرسمية والأمنية وحشد كبير من مواطني مدينة سلفيت والمحافظة .



وقال رئيس بلدية سلفيت عبدالكريم الزبيدي ان اليوم " علم الكويتي يرفف في سماء مدينة سلفيت معانقا العلم الفلسطيني " وذلك تقديرا لمواقف دولة الكويت الشقيق المشرفة في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة .



والقى كل من محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي وسفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب ورئيس بلدية سلفيت عبدالكريم الزبيدي كلمات ثمنوا فيها دور دولة الكويت اميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا على مواقفهم الداعمة لشعبنا الفلسطيني واخرها رفض المشاركة في مؤتمر البحرين.















رام الله - دنيا الوطناطلقت بلدية سلفيت اسم مرزق الغانم رئيس مجلس ألامه الكويتي على شارع مدخل سلفيت الشمالي المحاذي لمستوطنة ارائيل ، وذلك تقدير لدور الغانم والحكومة والشعب الكويتي في دعم وإسناد القضية الفلسطينية ومواقفهم المبدئية والثابتة في الدفاع عن حقوق وثوابت القضية الفلسطينية ، حيث تم وعلى وقع النشيد الوطني لدولة فلسطين والنشيد الكويتي رفع العلمين الفلسطيني والكويتي على مدخل المدينة الشمالي.