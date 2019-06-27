الجيش الليبي يبدأ هجوماً واسعاً بمحور وادي الربيع جنوب طرابلس

وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، إن "كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، تشن هجوماً قوياً في محور وادي الربيع جنوب طرابلس"، وفق (روسيا اليوم).







وأوضح العبيدي، أنه تم إصدار الأوامر والتعليمات العسكرية من القائد العام للجيش بالتقدم. والآن بدأت قواتنا بالتقدم الفعلي"​​​.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، هجوماً واسعا في محور وادي الربيع جنوب العاصمة الليبية طرابلس.وكانت قوات الجيش الليبي صدت أمس الأربعاء، هجوماً جديداً من قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، حاولت الالتفاف على جسر المطار وإحباط التقدم في وادي الربيع.