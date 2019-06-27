البرادعي يُعلق على ورشة البحرين: عملية خداع مكشوفة

علق محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق، عدلي منصور، على مؤتمر ورشة البحرين الاقتصادية، واصفاً الورشة بعملية الخداع المكشوفة.





رام الله - دنيا الوطنوقال البرادعي في تغريدة له على "تويتر": "درس لمن يتصور أن تقديم حوافز اقتصادية سوف يؤدي إلى تنازل الشعب الفلسطيني عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة".وأضاف البرادعي: "محاولة وضع رؤية اقتصادية قبل التوصل لحل سياسي هي عملية خداع مكشوفة يجب رفضها من الجميع".واختتمت في العاصمة البحرينية المنامة، فعاليات "مؤتمر السلام من أجل الازدهار"، الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن.ويهدف المؤتمر بحسب منظميه إلى تنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط.