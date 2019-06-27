جمود في تنفيذ تفاهمات التهدئة وجهود لإنقاذها





وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تشترط إعادة توسيع مساحة الصيد مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.



وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية طالب أمس اليوم الأربعاء، الأطراف التي لعبت دور الوساطة، (مصر وقطر والأمم المتحدة)، للتوصل إلى تفاهمات تهدئة مع إسرائيل، بإلزامها ببنودها.





رام الله - دنيا الوطنقالت القناة السابعة: "إن جموداً تشهده الجهود المبذولة في تطبيق تفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس.وحسب ما نقلت القناة، فإن حماس في قطاع غزة، طلبت من الوسطاء المصريين الضغط على "إسرائيل" لفتح مساحة الصيد على بعد 15 ميلاً.