الاحتلال يخطر بهدم بنايات ومنشآت شمال القدس

رام الله - دنيا الوطنوزّعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مجموعة إخطارات بهدم عدد من المنشآت السكنية والتجارية و"بركسات" في أراضي كفر عقب ومنطقة الجبل شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.وعرف من بين المواطنين الذين شملتهم الاخطارات: يوسف رشيد نبهان، ومحمود رشيد نبهان، وعادل بويطل، وأبو رامي الكسبة، وجميعهم من سكان مخيم قلنديا شمال المدينة المقدسة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).