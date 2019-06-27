الحرائق تتواصل في مستوطنات غلاف غزة جراء سقوط بالونات حارقة





وأشارت القناة السابعة، بأن الحرائق اندلعت في النقب الغربي والمجلس الإقليمي أشكول وخاصة كيبوتس بئيري القريب من قطاع غزة.



فيما أفاد موقع (مفزاك لايف) بأن حرائق أخرى اندلعت في مجلس هوف عسقلان الإقليمي، جراء سقوط بالونات حارقة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية، أن عدة حرائق اندلعت، اليوم الخميس، في مناطق مختلفة بمستوطنات غلاف قطاع غزة.وأجمعت وسائل الإعلام الاسرائيلية، أن عدد الحرائق التي نشبت في مساحات واسعة بالمستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وصل منذ السباح وحتى اللحظة الى 15 حريقاً.