العراق.. اعتقال مسؤول "بيت المال والزكاة" في تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، مسؤول "بيت المال والزكاة" في تنظيم الدولة.وذكر بيان لمديرية الإستخبارات العسكرية العراقية أنه: "توفرت لدينا معلومات من مصادرنا السرية عن محل تواجد المطلوب (ر.أ.م) وهو القيادي المسؤول عن بيت المال والزكاة في تنظيم الدولة بقضاء الحويجة، وهو متواجد ضمن محافظة كركوك والمطلوب قضائيا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف البيان: "على الفور تم تشكيل قوة بإمرة مدير القسم ومداهمة دار المذكور والقبض عليه وتم تسليمه إلى جهة الطلب حسب الاختصاص الوظيفي، علما أنه مشترك في قضايا قتل وتفجير في قاطع الحويجة" في محافظة كركوك.