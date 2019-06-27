تعرّض الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لوعكة صحية حادة





وانتخب بنسبة 55.68% رئيساً سادساً للبلاد متفوقاً على نظيره الرئيس المنتهية ولايته، المنصف المرزوقي الذي حصل على نسبة 44.32%.





وتسلم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مهام منصبة رسمياً في 31 من كانون الأول/ديسمبر لعام 2014م.



رام الله - دنيا الوطنقالت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس: إن الرئيس الباجي قايد السبسي، نقل للمستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.يأتي ذلك بعد وقت قليل من هجومين انتحاريين، وقعا في العاصمة التونسية، أسفرا عن مقتل رجل أمن، وإصابة عدد من زملائه ومدنيين.يشار إلى أن السبسي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2014 يبلغ من العمر (93 عاماً).