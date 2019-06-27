"الديمقراطية": السلام والازدهار الحقيقيان حين يرحل الاحتلال والاستيطان





كما دعت الديمقراطية كوشنر إلى التأكد أن كل هذا الضخ من الثرثرة السياسية لن يزحزح مواقف شعبنا وقواه السياسية على اختلاف أطيافها، في الرفض القاطع لصفقة ترامب- نتنياهو ونتائج "ورشة البحرين".



وأضافت الجبهة في بيان لها: أن شعبنا قالها بوضوح، إن الوطن ليس للبيع، وأن السلام الحقيقي الذي من شأنه أن يوفر الازدهار لشعبنا وللمنطقة، هو السلام الذي يقوم على تلبية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 67، وعودة اللاجئين.



ودعت الجبهة كوشنر إلى إعادة النظر برؤيته للواقع القائم والإعتراف بأن سبب تدمير الاقتصاد الفلسطيني وتعطيل التنمية والاضطرابات في الضفة والقطاع هو الاحتلال الإسرائيلي، وأن لا حل اقتصادياً أو سياسياً من شأنه أن يفتح صفحة جديدة في المنطقة إلا برحيل الاحتلال والاستيطان، وفوز شعبنا بحقوقه الوطنية كاملة.

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جاريد كوشنر، عراب "ورشة البحرين"، وصفقة ترامب- نتنياهو، إلى الكف عن إصدار تصريحات حافلة بالأكاذيب، والمعلومات المزيفة.