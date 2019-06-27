وكيل وزارة الشؤون المدنية يُجري جولة للمنطقة الصناعية في غزة

رام الله - دنيا الوطنأجرى صالح الزق، وكيل وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، مُمثلًا عن الوزير حسين الشيخ، رئيس الشؤون المدنية، زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بغزة مساء أمس الأربعاء.وتخللت جولة الزق، زيارة لمصنع (يونيبال 2000)، حيث تفقد سير العمل، وأهم مطالب العاملين، حيث وعد بمنح كافة التسهيلات اللازمة والممكنة، سواء في عملية استيراد ماكنات الخياطة والمواد الخام وقطع الغيار اللازمة في أعمال الصيانة، وعمل كافة التنسيقات المتعلقة بها، وتسهيل حركة مجلس إدارة المصنع على المعابر.كما وعد بتقديم تسهيلات أخرى في مجال تصدير المنتج المحلي لأسواق الضفة الغربية والإسرائيلية والخارجية.وتفقد الزق خلال الزيارة عملية تصدير الشحنة رقم 162 عبر (معبر كرم أبو سالم) للوقوف على كافة الإشكاليات المتعلقة بعملية التصدير.وفي نهاية الجولة، تقدم نبيل البواب، رئيس مجلس إدارة مصنع يونيال 2000 بجزيل الشكر وخالص العرفان لوكيل الوزارة على هذه الزيارة.