شؤون فلسطينية

بدران: حماس مُستعدة للانخراط فوراً في الترتيب لانتخابات المجلس الوطني

بدران: حماس مُستعدة للانخراط فوراً في الترتيب لانتخابات المجلس الوطني
المجلس الوطني الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
دعا مسؤول العلاقات الوطنية في حركة (حماس)، حسام بدران، الرئيس محمود عباس، لدعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد من أجل التصدي للمؤامرات، التي تستهدف القضية الفلسطينية، ولاسيما (صفقة القرن).

 جاء ذلك، خلال كلمة مسجلة له في المؤتمر الشعبي "منظمة التحرير وشعبها بنيان مرصوص" الذي عقد مساء الأربعاء ببلدة بيرزيت شمالي رام الله.

وطالب بدران حركة فتح بالاستجابة للجهود المبذولة للخروج من هذه الأزمة الوطنية التي تشكل خطراً كبيراً على القضية الفلسطينية.

وأضاف: أنه "لا بد أن ننجز وحدتنا الوطنية، ونعيد ترتيب وبناء مؤسساتنا السياسية بأسرع وقت ممكن، وحماس جاهزة في البدء بمسار المصالحة الذي يفضي إلى الشراكة الوطنية والسياسية وعدم الإقصاء لأحد".

وأوضح أن حماس منفتحة على كل الأفكار والمبادرات، بما فيها مبادرة الأب مانويل مسلم الداعية لانتخاب مجلس وطني، مشدداً على ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير والعمل على تقويتها وإعادة الاعتبار لها عبر إشراك الكل الفلسطيني فيها بما يعزز شرعيتها التمثيلية وطنياً ودولياً من أجل تمكين الجبهة الوطنية لمواجهة المحتل.

وأردف بدران: "حماس مستعدة للانخراط فوراً في الترتيب لانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير، سواء بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية أو بشكل منفرد".

وأكد على أن حركته ملتزمة بكل الاتفاقيات التي وقعت من الفصائل الفلسطينية سواء في عام 2005 أو عام 2011 وما تلاها من اتفاقيات في بيروت والقاهرة وغيرها.

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