مجدلاني: ممارسات دولة الاحتلال في القدس انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني: إن ممارسات دولة الاحتلال في مدينة القدس انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإن فشل المجتمع الدولي في تحميلها المسؤولية عن ممارساتها، سهل الأمر عليها بتطبيق مخططاتها وممارساتها على أرض الواقع، عاصمتنا معرضة للخطر والتهديد، وإن ممارسات إدارة ترامب الاحادية، أعطى الجرأة لإسرائيل في الاسراع في تنفيذ تطلعاتها ومخططاتها الاستعمارية الكولونيالية الاستيطانية في القدس وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على طابع المدينة الديموغرافي والثقافي والديني كمدينة مفتوحة أمام الجميع، وأن تتم حماية حقوق الفلسطينيين في المدينة.وأضاف مجدلاني خلال كلمته في المؤتمر الدولي السادس بشأن القدس في جنيف، الذي تنظمه بشكل مشترك اللجنة المعنية بممارسة شعبنا حقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة، وبالشراكة والتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي ومجلس الكنائس العالمي، وتتواصل جلساته على مدار يومين، أن المجتمع الدولي لم يعترف بأي جزء من القدس كعاصمة لإسرائيل، حيث إن الموقف الرسمي للمجتمع الدولي لم يبقِ الوضع القانوني والرسمي للقدس كما هو منصوص عليه في قرار التقسيم 181 للعام 1947، ومنذ العام 2018، العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، أكدت بأن الوضع الحالي للقدس الشرفية هو منطقة محتلة، وأعلنت أن كل الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل القوة المحتلة، والتي غيرت أو تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة هي لاغية وباطلة.وقال مجدلاني: ترتكب حكومة الاحتلال وبشكل يومي جرائم منظمة ضد ابناء شعبنا في مدينة القدس اليويمة التي يتعرض لها الفلسطينيين في القدس ، والتي تشمل هدم المنازل والغاء بطاقات لاقامة وحظر لم شمل الاقامة ومصادرة الاراضي ، إن هذه السياسات الى جانب المشاريع الاستيطانية السياحية والتي تشكل جزءا من تكثيف دائرة النشاط الاستيطاني الاسرائيلي حول البلدة القديمة ، فعلى سبيل المثال في وقت سابق من هذا الشهر تمت الموافقة من قبل لجنة اسرائيلية على خطة التلفريك " لقطار الهوائي" والذي يمتد من محطة القطار التي تعود الى العهد العثماني في القدس الغربية الى مركز زوار خاص بالمستوطنيين في سلوان والذي سيؤدي الى تشويه المعالم التاريخية للبلدة القديمة القدس، وزيادة الوجود اليهودي في حي سلوان الغربي وهو حي في القدس الشرقية ومعرض للخطر الكبير.وأوضح هناك زيادة واضحة في عملية هدم البيوت فقد سجلت ال OCHA في تقريرها الصادر في نيسان/ أبريل 2019، 63 حالة هدم لبيوت ومبان أخرى، والذي يعد أعلى معدل هدم يمكن ان يوثق خلال شهر واحد، ونتيجة لعمليات الهدم، فقد تشرد العديد من الفلسطنيين وأجبروا على ترك القدس الشرقية خلال الاربعة أشهر الاولى من العام 2019 والذي يعد أعلى نسبة مقارنة مع العام 2018 باكمله، وايضا انفاق المستوطنات وحفرياتهم وحدائق تلمود والسكك الحديدة الخفيفة، والطريق الالتفافي ورفض منح تصاريح للبناء للفلسطينيين وهجمات المستوطنيين وارهابهم ضد الفلسطينيين العزل ومتلكاتهم والهجمات الممنهجة على الاماكن المقدسة والتغولات المستمرة في المسجد الاقصى وحظر عمل المؤسسات الفلسطينية في القدس، اضافة للعبء الضريبي للمواطن المقدسي من ممارسات بحق الشعب الفلسطيني.وأكد أن كل هذا يمهد الطريق لضم اجزاء من الضفة الغربية وهذا ما تم التصريح به من مسؤوللين في ادارتي نتياهو وترامب ،هذا مؤشر الى القضاء على حل الدولتين والمصادقة على الضم القانوني في القدس، وهنا قصدها ان الممارسات اسرائيل على ارض الواقع تجاه القدس فتتحول الى عرف: وهو ان العرف يتحول ضمنها لقانون وتشريع نتيجة ممارسته لمدة طويلة ، الامر الذي يشكل سابقة للخطر المحدق الذي ستقوم به اسرائيل تجاه الضفة الغربية.قال مجدلاني: إن موقفنا من مدينة القدس لم يتغير أبداً هي عاصمة للدولة الفلسطينية ومركزا مهما للمارسة حقنا في تقرير المصير، وأن أي محاولة احادية الجانب لتغير معالم القدس تتعارض مع القانون الدولي واللتزامات والتعاهدات التي تمت بموجب اعلان المبادئ، ان كل القدس وليس القدس الشرقية تخضع لمفاوضات الحل الدائم، ان السبيل الوحيد لاحلال السلام الاقلييمي والتعايش والاستقرار لايتم الا عبر تطبيق القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وقرارات مبادرة السلام العربية التي بدورها تقود الى إنهاء نصف قرن من الانتهاكات الممنهجة والجرائم التي ارتكبت من قبل إسرائيل ( القوة المحتلة) ضد أرض وشعب فلسطين.