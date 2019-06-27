الرئيس عباس: الحقوق الفلسطينية ليست عقارات تُشترى وتُباع بالأموال

وأضاف الرئيس عباس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيلي، الخميس: "ما قامت به الإدارة الأمريكية، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام وحدها، متابعاً: "ما زلنا متمسكين بالسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة".







رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الحقوق الفلسطينية ليست عقارات تُشترى وتُباع بالأموال، لافتاً إلى أن التوصل للحل السياسي، يجب أن يسبق أية برامج أو مشاريع اقتصادية.وتابع الرئيس عباس: "مستعدون للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات بين الجانبين ومواصلة بناء المؤسسات وتمكين الاقتصاد الفلسطيني".وجدد التأكيد على أن ما قامت به الادارة الاميركية من استبعاد ملفات القدس والاستيطان واللاجئين عن الطاولة وقراراتها العقابية بحق شعبنا، جعلتها غير مؤهلة لان تكون وسيطا في عملية السلام وحدها.