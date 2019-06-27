ضبط قرابة نصف كيلوغرام من المواد المخدرة في جنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شرطة جنين، اليوم الخميس، ضبط قرابة نصف كيلوغرام من المواد المخدرة، فيما ألقت القبض على شخصين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه واستمراراً لجهود الشرطة في محاربة ومتابعة متعاطي ومروجي آفة المخدرات، وبعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة، تفيد بحوزة شخصين من سكان مدينة جنين على كمية من المخدرات قيامهما بتوزيعها داخل مركبة غير قانونية، على الفور تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات وبمساندة قوة من مركز شرطة الزبابدة، وتم إلقاء القبض عليهما داخل المركبة وبتفتيشها أصولاً تم العثور على مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع القنب المصنع و(الماريغوانا).وأكدت الشرطة، توقيف المشتبه بهما والتحرز على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما والمضبوطات إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.