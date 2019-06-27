عريقات يُعلّق على وثيقة تتهم الملك عبد العزيز بالموافقة على توطين اليهود بفلسطين





رام الله - دنيا الوطنعلّق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على الوثيقة التي تتهم الملك عبد العزيز بالموافقة على توطين اليهود في فلسطين.وقال عريقات في تغريدة له عبر (تويتر): إن الوثيقة التى تتهم الملك عبد العزيز بالموافقة على توطين اليهود فى فلسطين مزورة.وأضاف: "هذا كلام مغلوط وغير صحيح، ولدي وثائق من الأرشيف الألماني، تثبت أن الملك عبد العزيز، كان أحرص الناس على فلسطين، والأكثر تشدداً فى رفض توطين اليهود فى فلسطين، والله على ما أقول شهيد".وأضاف: في السعودية هناك قامات أكاديمية وفكرية، بإمكانها أن تنشر أبحاثها حول هذه المسائل، والسعودية ومواقفها ليست بحاجة للدفاع عنها، لدي بحث حول الموضوع آمل أن ينشر قريباً.