إسرائيل تتهم روسيا بالتشويش على نظام (GPS) بمطار بن غريون

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن روسيا هي المتسببة في التشويش على أنظمة الملاحة الخاصة بالطائرات المدنية.

رام الله - دنيا الوطنحملت السلطات الإسرائيلية، روسيا، مسؤولية الخلل الذي أصاب في الأسابيع الأخيرة نظام "جي بي إس" (GPS) لتحديد المواقع، في المنطقة المحيطة بمطار بن غوريون الدولي.وصرح مسؤول في قطاع الملاحة المدنية الإسرائيلية: "كنا نعتقد في البدء أن (الأعطال) وقعت في منطقة مطار بن غوريون حصراً، لكن اتضح الآن أن طائرة واجهت نفس المشاكل في لارنكا (قبرص)".ونقلت صحيفة (هآرتس) اليوم عن مصادر في قطاع الطيران أن العديد من الطيارين، أبلغوا في الشهر الماضي عن فقدانهم لإشارات الأقمار الصناعية أثناء التحليق، كما أن هذه الأعطال تكررت نهاراً، ولكنها "لم تعرض حياة الطيارين أو المسافرين لأي خطر".