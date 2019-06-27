دولي

روسيا تُعلّق على مخرجات ورشة البحرين الاقتصادية

روسيا تُعلّق على مخرجات ورشة البحرين الاقتصادية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الروسية: إن المبادرة الأمريكية بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، المطروحة خلال ورشة المنامة في البحرين غير بناءة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الخميس، أن الاقتراح الرئيسي يتمثل بإنشاء صندوق بقيمة 50 مليار دولار؛ لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان على مدار 10 سنوات.

وأصاف البيان: "لكن الاقتراح ترك على الهامش المهمة الرئيسية المتمثلة في استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت الخارجية الروسية، أن أي مبادرة للسلام في منطقة الشرق الأوسط، عليها دعم مبدأ تسوية الخلافات على أساس حل الدولتين.

وبهذا الخصوص، قالت الخارجية: "نحن على قناعة بأن أي مبادرة تهدف إلى تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط، يجب أن تحتوي على دعم واضح لمبدأ حل الدولتين؛ لتسوية الخلافات الفلسطينية الإسرائيلية".

يذكر، أن ورشة المنامة التي استغرقت يومين، واختتمت أعمالها، يوم أمس الأربعاء، ناقشت خلالها العديد من القضايا، وأبرزها الجوانب الإقتصادية من المبادرة الأمريكية لحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

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