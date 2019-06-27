صور أولية.. عدة إصابات في تفجيرين انتحاريين وسط العاصمة التونسية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، أن تفجيرين انتحاريين وقعا وسط العاصمة، استهدفا دوريات أمنية في شارع الحبيب بورقيبة، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، أن تفجيرين انتحاريين وقعا وسط العاصمة، استهدفا دوريات أمنية في شارع الحبيب بورقيبة، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
ونقلت القناة عن مصادر تونسية، أن أحد التفجيرين وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية بتونس، فيما سقط قتلى وجرحى.
كما نقلت وسائل إعلام تونسية: أن التفجير الثاني وقع بالقرب من مقر الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب بالعاصمة.
وقالت وزراة الداخلية التونسية: إن ثلاثة مدنيين ورجلي أمن أصيبوا جراء التفجير الانتحاري بشارع شارل ديغول
يتبع..
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