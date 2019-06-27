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  • وزراة الداخلية التونسية: إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن جراء التفجير الانتحاري بشارع شارل ديغول

  • قناة (سكاي نيوز) عربية: أحد التفجيرين وقع قريباً من مقر السفارة الفرنسية في العاصمة

  • قناة (سكاي نيوز) عربية: تفجيران انتحاريان وقعا في العاصمة التونسية وهناك قتلى وجرحى

  • قناة (سكاي نيوز) عربية نقلا عن مصادر تونسية: عناصر من الشرطة ضمن ضحايا التفجير

مباشر | إنفجار قرب السفارة الفرنسية في العاصمة التونسية

عربي

صور أولية.. عدة إصابات في تفجيرين انتحاريين وسط العاصمة التونسية

صور أولية.. عدة إصابات في تفجيرين انتحاريين وسط العاصمة التونسية
الشرطة التونسية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، أن تفجيرين انتحاريين وقعا وسط العاصمة، استهدفا دوريات أمنية في شارع الحبيب بورقيبة، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

ونقلت القناة عن مصادر تونسية، أن أحد التفجيرين وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية بتونس، فيما سقط قتلى وجرحى.

كما نقلت وسائل إعلام تونسية: أن التفجير الثاني وقع بالقرب من مقر الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب بالعاصمة.

وقالت وزراة الداخلية التونسية: إن ثلاثة مدنيين ورجلي أمن أصيبوا جراء التفجير الانتحاري بشارع شارل ديغول



يتبع..

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