الداخلية: الاحتلال يواصل احتجاز المعدات الخاصة بنظام جواز السفر "البيومتري"





وكانت منظمة الطيران المدني الدولي، قد طالبت جميع دول العالم بتطبيقه.

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد منصور، اليوم الخميس: إن سلطات الاحتلال، تحتجز منذ ثلاثة أشهر معدات خاصة بمشروع تطبيق نظام جواز السفر "البيومتري"، موضحاً أن الوزارة جاهزة من مختلف النواحي؛ لتطبيق النظام فور الإفراج عن المعدات.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منصور، أن وزارة الداخلية، بذلت جهوداً لإنجاز المشروع بناءً على توجيهات القيادة والحكومة، بتخفيف معاناة أبناء شعبنا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ومواكبة كافة التطورات العالمية والمعايير الدولية، مشيراً إلى أن جواز السفر "البيومتري" بات متطلباً دولياً من منظمة الطيران المدني الدولي.وبيّن أن الوزارة أكملت مؤخراً كافة الاستعدادات لتطبيق النظام الجديد، وتم شراء كافة المعدات اللازمة للمشروع، إلا أن الاحتلال ما زال يحتجز المعدات في ميناء أسدود منذ ثلاثة أشهر، ويرفض تسليمها للفلسطينيين.وأعرب منصور عن خشيته من أن تتعرض المعدات للتلف، خاصة أن تكاليفها باهظة جداً، مشيراً إلى أن هيئة الشؤون المدنية، وجهات دولية، تمارس ضغوطاً على الاحتلال للإفراج عن المعدات.ولفت إلى أن غالبية دول العالم، باتت تطبق نظام جواز السفر "البيومتري"، مشيراً إلى ضرورة تطبيق النظام على جواز السفر الفلسطيني في أقرب وقت، لتسهيل سفر المواطنين في المطارات العالمية.وأضاف: "ربما لن يستطيع المواطن الفلسطيني من السفر في المستقبل إذا لم يكن يملك جواز سفر "بيومترياً".يذكر أن جواز السفر البيومتري، يعتمد على بصمة العين، ويتضمن شريطاً ممغنطا أسود، يظهر معلومات مفصلة عن حامله فور تمرير الجواز على الحاسوب في المطارات، الأمر الذي يسهم في تقليل وقت الانتظار وتسهيل حركة المسافرين في المطارات العالمية.