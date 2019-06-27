أردوغان: ترامب قد يزور تركيا في يوليو المقبل





جاء تصريح أردوعان، في مقابلة أجريت معه في اليابان، حيث سيشارك في قمة مجموعة "العشرين"، فيما من المتوقع أن يلتقي أردوغان مع نظيره الأمريكي خلال القمة.





وسُئل أردوغان، إن كان يعتقد أن بوسعه إقناع ترامب بعدم فرض عقوبات على تركيا فقال لصحيفة (نيكي) يوم الخميس "أعتقد أن اجتماعي مع الرئيس الأمريكي ترامب خلال قمة مجموعة العشرين، سيكون مهماً لكسر الجمود في علاقتنا الثنائية وتعزيز التعاون فيما بيننا، بالإضافة إلى ذلك فإن ثمة حديث عن زيارة السيد ترامب لتركيا في تموز/ يوليو"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكرر أردوغان، أن أنقرة لن تتراجع عن شراء المنظومة الروسية، وقال إنه لم يسمع شيئاً من ترامب بخصوص العقوبات.



وقال للصحيفة: "دفعنا لهم (الولايات المتحدة) بالفعل 1.25 مليار دولار لمشروع (إف- 35)، إذا قاموا بمثل هذا التحرك الخاطئ فسنحيل الأمر إلى محكمة التحكيم الدولي، لأننا سنريد إعادة الأموال التي دفعناها حتى الآن".

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يزور تركيا في تموز/ يوليو المقبل.