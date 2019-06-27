خالد: الفلسطينيون أكثر شعوب الأرض شعوراً واعتزازاً بالكرامة الوطنية



ودعا خالد الإدارة الأميركية ومعها حكومة إسرائيل إلى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعدم إضاعة الوقت في البحث عن حلول سياسية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لا تنطلق من احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.





كما دعا إلى الكف عن تشجيع قانون الغاب في العلاقات الدولية، ليصبح ممكناً التقدم نحو سلام عادل وشامل، يوفر الأسأس الصالح للازدهار والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وفي القلب منها مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنوصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التصريحات والمواقف التي صدرت عن جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الاميركي، بالاستعلاء والجهل في الوقت نفسه، خاصة عندما يدعو في افتتاح أعمال ورشة المنامة الاقتصادية ومقاربته للتسوية السياسية إلى توفير الأمن لإسرائيل من خلال الاستجابة لأطماعها العدوانية الاستيطانية التوسعية واحتياجاتها الأمنية وإلى احترام كرامة الشعب الفلسطيني، وعندما يتعهد في نهاية أعمال الورشة بأن إدارته لن تعاقب الفلسطينيين على مقاطعة مؤتمر المنامة.وأضاف بأن الشعب الفلسطيني، هو من أكثر شعوب الأرض شعوراً واعتزازاً بكرامته وأنه لا يستجدي هذه الكرامة من أحد وبأن العنصر المفقود في جميع المواقف والتحركات والسياسات الأميركية هو احترام القانون الدولي والشرعية الدولية واحترام الإرادة الحرة للشعوب بما فيها الشعب الفلسطيني واحترام سيادة ومصالح وحقوق الشعوب بما فيها مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها حقه في التحرر من الاحتلال الاستعماري والاستيطاني الإسرائيلي وفي تقرير مصيره بحرية وممارسة سيادته على أرضه بعيداً عن كل وسائل الإكراه والتهديد بالعقوبات، خاصة بعد أن استنفذت الإدارة الأميركية ما في جعبتها من عقوبات، طالت حتى المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.