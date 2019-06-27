عاجل

  • قناة (سكاي نيوز) عربية نقلا عن مصادر تونسية: عناصر من الشرطة ضمن ضحايا التفجير

مباشر | قتلى بانفجار قرب السفارة الفرنسية في العاصمة التونسية

شؤون فلسطينية

صور: إطلاق اسم مرزوق الغانم على أحد شوارع الضفة الغربية

صور: إطلاق اسم مرزوق الغانم على أحد شوارع الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق اليوم الخميس، اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم على شارع مؤدٍ إلى مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

ورُفعت أعلام الكويت في الشارع، فيما جاءت هذه الخطوة، لمواقف الغانم وبلاده تجاه القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن الكويت لم تحضر "ورشة المنامة" الاقتصادية التي نظمتها الإدارة الأمريكية؛ لبحث الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).





أخبار ذات صلة

عريقات: لن نسمح بشطب حرف واحد من مبادرة السلام العربية

عريقات: لن نسمح بشطب حرف واحد من مبادرة السلام العربية

الخارجية تُطالب الإدارة الأمريكية بسحب فريدمان لخطورته على الأمن والاستقرار بالمنطقة

الخارجية تُطالب الإدارة الأمريكية بسحب فريدمان لخطورته على الأمن والاستقرار بالمنطقة

الداخلية: الاحتلال يواصل احتجاز المعدات الخاصة بنظام جواز السفر &#34;البيومتري&#34;

الداخلية: الاحتلال يواصل احتجاز المعدات الخاصة بنظام جواز السفر "البيومتري"

خالد: الفلسطينيون أكثر شعوب الأرض شعوراً واعتزازاً بالكرامة الوطنية

خالد: الفلسطينيون أكثر شعوب الأرض شعوراً واعتزازاً بالكرامة الوطنية

نافذ عزام: نُراقب نتائج جهود المصريين لإلزام إسرائيل بالتفاهمات ولا جديد بملف المصالحة

نافذ عزام: نُراقب نتائج جهود المصريين لإلزام إسرائيل بالتفاهمات ولا جديد بملف المصالحة

أبو مجاهد: زمام القوة بأيدينا والمقاومة قادرة على قلب الطاولة فوق رأس الاحتلال

أبو مجاهد: زمام القوة بأيدينا والمقاومة قادرة على قلب الطاولة فوق رأس الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة العيسوية وتحولهما للتحقيق

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة العيسوية وتحولهما للتحقيق

محادثات فلسطينية ودول &#34;الإفتا&#34; لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين

محادثات فلسطينية ودول "الإفتا" لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

الخارجية تُطالب الإدارة الأمريكية بسحب فريدمان لخطورته على الأمن والاستقرار بالمنطقة

الخارجية تُطالب الإدارة الأمريكية بسحب فريدمان لخطورته على الأمن والاستقرار بالمنطقة

خالد: الفلسطينيون أكثر شعوب الأرض شعوراً واعتزازاً بالكرامة الوطنية

خالد: الفلسطينيون أكثر شعوب الأرض شعوراً واعتزازاً بالكرامة الوطنية

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة العيسوية وتحولهما للتحقيق

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة العيسوية وتحولهما للتحقيق

محادثات فلسطينية ودول &#34;الإفتا&#34; لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين

محادثات فلسطينية ودول "الإفتا" لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين

البطش: نرفض فكرة خلق عدو بديل نقاتله ونشاغله بدلاً من إسرائيل

البطش: نرفض فكرة خلق عدو بديل نقاتله ونشاغله بدلاً من إسرائيل

في زيارة رسمية لفلسطين.. رئيس جمهورية تشيلي يصل رام الله

في زيارة رسمية لفلسطين.. رئيس جمهورية تشيلي يصل رام الله

دعوات في العيسوية لوقفة احتجاجية رفضاً للاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للبلدة

دعوات في العيسوية لوقفة احتجاجية رفضاً للاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للبلدة

عدنان الحسيني: الشعب الفلسطيني قادر على تغيير الخطط المشبوهة

عدنان الحسيني: الشعب الفلسطيني قادر على تغيير الخطط المشبوهة

منوعات

أحلام تثير الجدل بإطلالة لم يعتدها الجمهور.. فستان قصير مع الشبك

أحلام تثير الجدل بإطلالة لم يعتدها الجمهور.. فستان قصير مع الشبك

رسالة من هيفاء وهبي إلى محمد صلاح بعد هدف الكونغو

رسالة من هيفاء وهبي إلى محمد صلاح بعد هدف الكونغو

لهذا السبب تعطل فيلم عمرو دياب ودينا الشربيني

لهذا السبب تعطل فيلم عمرو دياب ودينا الشربيني

إيران تعتقل الممثل محسن أفشاني بسبب فيديو مع زوجته

إيران تعتقل الممثل محسن أفشاني بسبب فيديو مع زوجته

سلاف فواخرجي &#34;غجرية&#34; في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي "غجرية" في أحدث جلسة تصوير

طفلة متلازمة داون توجه رسالة لياسمين صبري.. والأخيرة تعتذر للمرة الثالثة

طفلة متلازمة داون توجه رسالة لياسمين صبري.. والأخيرة تعتذر للمرة الثالثة

تسريب صور لإبنتي تامر حسني وبسمة بوسيل.. هل يشبهان والدهما؟

تسريب صور لإبنتي تامر حسني وبسمة بوسيل.. هل يشبهان والدهما؟

رجاء الجداوي: لم أكن أملك ثمن حذاء.. وأفتخر بتجاعيدي

رجاء الجداوي: لم أكن أملك ثمن حذاء.. وأفتخر بتجاعيدي

إليسا تتحدث عن مرضها وتكشف سبب الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا

إليسا تتحدث عن مرضها وتكشف سبب الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا

انتحار نجم فيديوهات يوتيوب &#34;Etika&#34;: &#34;لقد خذلتكم.. لا تدعوا السوشيال ميديا تستنزفكم&#34;

انتحار نجم فيديوهات يوتيوب "Etika": "لقد خذلتكم.. لا تدعوا السوشيال ميديا تستنزفكم"

عربي

الملك سلمان وولي العهد يتبرعان بـ 15 مليون ريال لخدمة &#34;فرجت&#34;

الملك سلمان وولي العهد يتبرعان بـ 15 مليون ريال لخدمة "فرجت"

هجوم بطائرة مُسيرة على قاعدة حميميم الروسية بسوريا

هجوم بطائرة مُسيرة على قاعدة حميميم الروسية بسوريا

الجيش الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن طيار أمريكي أسير لديه

الجيش الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن طيار أمريكي أسير لديه

مقتل سبعة مدنيين بقذيفة صاروخية في سيناء

مقتل سبعة مدنيين بقذيفة صاروخية في سيناء