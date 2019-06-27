صور: إطلاق اسم مرزوق الغانم على أحد شوارع الضفة الغربية





ورُفعت أعلام الكويت في الشارع، فيما جاءت هذه الخطوة، لمواقف الغانم وبلاده تجاه القضية الفلسطينية.





يشار إلى أن الكويت لم تحضر "ورشة المنامة" الاقتصادية التي نظمتها الإدارة الأمريكية؛ لبحث الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).















رام الله - دنيا الوطنأطلق اليوم الخميس، اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم على شارع مؤدٍ إلى مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.