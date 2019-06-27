أبو مجاهد: زمام القوة بأيدينا والمقاومة قادرة على قلب الطاولة فوق رأس الاحتلال

أن زمام القوة بأيدي الفلسطينيين، إذا ما تمسكوا بوحدتهم ومقاومتهم، لافتاً إلى أن المقاومة قادرة على أن تقلب الطاولة على رأس الاحتلال من جديد، إذا حاول التلاعب على الشعب الفلسطيني، وحاول الالتفاف على حقوقه.





وقال البريم لـ"دنيا الوطن": "لا يمكن مطلقاً أن نقف مكتوفي الأيدي أمام تنصل الاحتلال من أي التزامات أو تفاهمات، وبالتالي الضمانة في ذلك بعد الشعب العظيم، لدينا مقاومة عنيدة صلبة قادرة على أن تنتزع حقوق الشعب الفلسطيني".









وقال البريم: "هذا المال المسموم الملعون لا يمكن أن يقبل به شعبنا، أو أن يبيع كرامته وقضيته من أجل حفنة من المال، وبالتالي رسالتنا إلى البحرين التي ارتضت أن تكون أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض القيادات العربية، بأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف في القضية الفلسطينية، أو أن يتآمر عليها".



وأضاف: "شعبنا الفلسطيني الذي أسقط كل المؤامرات، فسيسقط ورشة البحرين، وهذه النتائج التي ستخرج عن الصفقة لا تمثلنا، ونعلم أن هذا الأمر لا يمثل الشعب البحريني، الذي يقف إلى جانب شعبنا وثوابتنا".



وفي سياق آخر، أكد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، أن الشعب الفلسطيني بكافة فصائله وأطيافه، يقف سداً منيعاً أمام المؤامرات والخيانة العربية في المواقف الرسمية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، التي تتعلق ببيع القضية الفلسطينية بحفنة من المال.وقال البريم: "هذا المال المسموم الملعون لا يمكن أن يقبل به شعبنا، أو أن يبيع كرامته وقضيته من أجل حفنة من المال، وبالتالي رسالتنا إلى البحرين التي ارتضت أن تكون أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض القيادات العربية، بأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف في القضية الفلسطينية، أو أن يتآمر عليها".وأضاف: "شعبنا الفلسطيني الذي أسقط كل المؤامرات، فسيسقط ورشة البحرين، وهذه النتائج التي ستخرج عن الصفقة لا تمثلنا، ونعلم أن هذا الأمر لا يمثل الشعب البحريني، الذي يقف إلى جانب شعبنا وثوابتنا".

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد محمد البريم "أبو مجاهد" المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية،