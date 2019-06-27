قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة العيسوية وتحولهما للتحقيق

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابين من بلدة العيسوية بمدينة القدس، وحولتهما إلى مركز تابع لها في المدينة، للتحقيق معهما.وشملت الاعتقالات الشاب طارق فراس مصطفى، رغم الإفراج عنه يوم أمس من المحكمة، والشاب محمود محيي أبو سنينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).إلى ذلك، مدّد الاحتلال اعتقال الفتى همام الحسيني من حي الشيخ جراح، حتى الثاني من الشهر المقبل، علماً أن الاحتلال اعتقله قبل يومين، ويجري التحقيق معه في زنازين معتقل (المسكوبية)، غرب القدس المحتلة.