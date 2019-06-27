شؤون فلسطينية

في زيارة رسمية لفلسطين.. رئيس جمهورية تشيلي يصل رام الله

في زيارة رسمية لفلسطين.. رئيس جمهورية تشيلي يصل رام الله
رئيس تشيلي
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس جمهورية تشيلي، سبستيان بانييرا، إلى مدينة رام الله، في زيارة رسمية إلى دولة فلسطين.

واستهل الرئيس التشيلي زيارته، بغرس شجرة زيتون في شارع "تشيلي" المحاذي لمقر الرئاسة في رام الله، كما وضع إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.

ومن المقرر، أن يستقبل الرئيس محمود عباس، الرئيس التشيلي بانييرا، ظهر اليوم في مقر الرئاسة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يذكر أن جمهورية تشيلي، اعترفت رسمياً بدولة فلسطين عام 2011.

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