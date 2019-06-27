في زيارة رسمية لفلسطين.. رئيس جمهورية تشيلي يصل رام الله

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس جمهورية تشيلي، سبستيان بانييرا، إلى مدينة رام الله، في زيارة رسمية إلى دولة فلسطين.واستهل الرئيس التشيلي زيارته، بغرس شجرة زيتون في شارع "تشيلي" المحاذي لمقر الرئاسة في رام الله، كما وضع إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.ومن المقرر، أن يستقبل الرئيس محمود عباس، الرئيس التشيلي بانييرا، ظهر اليوم في مقر الرئاسة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).يذكر أن جمهورية تشيلي، اعترفت رسمياً بدولة فلسطين عام 2011.