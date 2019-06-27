دعوات في العيسوية لوقفة احتجاجية رفضاً للاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للبلدة



وقالت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة الليلة الماضية بين قوات الاحتلال والشبان، أسفرت عن عدة إصابات في صفوفهم.





وأشارت إلى مخطط للاحتلال بإزالة الحاجز المقام عند مدخل مخيم شعفاط، وتحويله إلى مسارات أخرى شرق العيسوية من أجل عزل مناطق واسعة في تلك المنطقة.



الى ذلك، واصل المستوطنون اقتحاماتهم الواسعة للمسجد الاقصى المبارك، فيما تواصلت مسيراتهم الاستفزازية في محيط وداخل البلدة القديمة.

رام الله - دنيا الوطندعت القوى الوطنية في بلدة العيسوية، شمال القدس المحتلة، المواطنين إلى المشاركة في وقفة احتجاجية عند السادسة مساء، تنديداً باقتحامات قوات الاحتلال ومداهماتها اليومية للبلدة، وما يتخللها من تنكيل بالمواطنين خلال تصديهم لهذه الاعتداءات.