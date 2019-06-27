عدنان الحسيني: الشعب الفلسطيني قادر على تغيير الخطط المشبوهة



وأوضح الحسيني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن أبناء شعبنا، يدركون حجم الخطط الممنهجة التي استهدفت قضيتنا على مر التاريخ، مؤكداً أن شعبنا صابر وقادر على تغيير هذه المعايير والخطط المشبوهة، وأن الاحتلال إلى زوال.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير، عدنان الحسيني: إن مشاركة المئات من أبناء شعبنا في القدس، أمس، بوقفة احتجاجية في بلدة الرام، أبرزت الموقف المقدسي الملتف خلف القيادة، ومواقفها الثابتة الرافض لورشة البحرين، التي تستهدف قضيتنا الوطنية.