سفير فلسطين بعُمان يُعلّق على قرار السلطنة فتح بعثة على مستوى سفارة
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى سلطنة عمان، تيسير جرادات: إن إعلان وزارة الخارجية العمانية، افتتاح بعثة دبلوماسية جديدة لها في فلسطين على مستوى سفارة، يأتي امتداداً للموقف العماني الثابت والداعم لنضال شعبنا، وحقوقه المشروعة .
قال سفير فلسطين لدى سلطنة عمان، تيسير جرادات: إن إعلان وزارة الخارجية العمانية، افتتاح بعثة دبلوماسية جديدة لها في فلسطين على مستوى سفارة، يأتي امتداداً للموقف العماني الثابت والداعم لنضال شعبنا، وحقوقه المشروعة .
وأكد جرادات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، على أهمية هذه الخطوة، التي تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق في كافة المجالات، في ظل ما تواجه القيادة وشعبنا العديد من المخططات والمحاولات الرامية إلى الانتقاص من حقوق شعبنا، وإحداث تغيير في المرجعيات
السياسية لعملية السلام، والتي تحظى بإجماع دولي.
السياسية لعملية السلام، والتي تحظى بإجماع دولي.
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