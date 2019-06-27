حماس: تأييد الشعب البحريني للقضية الفلسطينية ليس مُفاجئًا

رام الله - دنيا الوطنأعربت حركة (حماس) اليوم الخميس، عن شكرها وتقديرها لشعب البحرين، على مؤازرته ودعمه ووقوفه إلى جانب شعبنا الفلسطيني في مواجهة (صفقة القرن) "الصهيوأمريكية" المشؤومة، ومحاولات تصفية قضية الشعب الفلسطيني العادلة، ومقايضة حقوق شعبنا بالمال المُسيس.وقالت الحركة في بيان لها: إن هذا التأييد لفلسطين ليس مفاجئًا، ولا غريبًا على شعب البحرين الكريم المعروف بمواقفه الأصيلة.ودعت الحركة أهلنا في البحرين العزيزة إلى مواصلة التحدي والرفض لكل أشكال التطبيع مع "العدو الصهيوني".