وزيرة الصحة تُعلّق على استمرار سياسة الاحتلال المتعلقة بإدخال الطعومات



وأوضحت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، بأن هذا التقييم لأداء وزارة الصحة استمر مدة أسبوع، وكانت نتائجه إيجابية، وأشادت بتقدم الوزارة.



وبشأن منع إسرائيل إدخال الطعومات، أكدت وزيرة الصّحة، أنه تم عرض هذه المسألة بشكل مكثف في جنيف، وسبق مناقشتها مع عدد من الشخصيات الرسمية الدولية للضغط على إسرائيل من أجل السماح بإدخال هذه المطاعيم، بقرار من منظمة الصحة العالمية؛ ليستفيد منها كافة الأطفال في فلسطين والشتات.





ونوّهت وزيرة الصّحة إلى أن سلطات الاحتلال تمنع هذه المطاعيم، إلا عن طريق دول معينة، الأمر الذي يشكل عبئاً مالياً كبيراً، مشيرة إلى تحركات فلسطينية على مستوى السفراء؛ للضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح بإدخال هذه المطاعيم الضرورية، ومن أهم برامج وزارة الصحة.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة: إن الاجتماع الذي عقد أمس مع بعثة منظمة الصحة العالمية، الخاصة بمراجعة أطر التعاون المشترك مع وزارة الصحة، هو الأول من نوعه لتقييم الأوضاع الصحية في فلسطين.