إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من الشبان بحالات اختناق، خلال مواجهات، اندلعت مع جنود الاحتلال، عقب اقتحامهم مخيم جنين، جرى معالجتهم ميدانياً.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عدنان منير المهر، عقب دهم منزل ذويه، في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).