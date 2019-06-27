إصابة أربعة جنود بينهم ضابطان جراء انفجار داخل قاعدة جنوب إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة جنود إسرائيليين، بينهم ضابطان بجروح طفيفة، جراء انفجار داخل قاعدة جنوب إسرائيل.وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن أربعة جنود بينهم ضابطان، أصيبوا بجروح طفيفة، جراء انفجار ذخيرة خلال نشاط تدريبي داخل قاعدة في جنوب إسرائيل.