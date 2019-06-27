دولي

إصابة أربعة جنود بينهم ضابطان جراء انفجار داخل قاعدة جنوب إسرائيل

إصابة أربعة جنود بينهم ضابطان جراء انفجار داخل قاعدة جنوب إسرائيل
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أربعة جنود إسرائيليين، بينهم ضابطان بجروح طفيفة، جراء انفجار داخل قاعدة جنوب إسرائيل.

وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن أربعة جنود بينهم ضابطان، أصيبوا بجروح طفيفة، جراء انفجار ذخيرة خلال نشاط تدريبي داخل قاعدة في جنوب إسرائيل.

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