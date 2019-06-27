إصابة أربعة جنود بينهم ضابطان جراء انفجار داخل قاعدة جنوب إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أربعة جنود إسرائيليين، بينهم ضابطان بجروح طفيفة، جراء انفجار داخل قاعدة جنوب إسرائيل.
وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن أربعة جنود بينهم ضابطان، أصيبوا بجروح طفيفة، جراء انفجار ذخيرة خلال نشاط تدريبي داخل قاعدة في جنوب إسرائيل.
أصيب أربعة جنود إسرائيليين، بينهم ضابطان بجروح طفيفة، جراء انفجار داخل قاعدة جنوب إسرائيل.
وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن أربعة جنود بينهم ضابطان، أصيبوا بجروح طفيفة، جراء انفجار ذخيرة خلال نشاط تدريبي داخل قاعدة في جنوب إسرائيل.
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